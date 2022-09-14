У поєдинку між Інгульцем та Минаєм на останніх хвилинах вилучили Олександра Бандуру. Замість нього на ворота вийшов Олександр Кемкін.

Вилучення воротаря на останніх хвилинах у відеоогляді матчу Інгулець – Минай – 1:2

Як інформує сайт УПЛ, 20-річний футболіст став ювілейним 300-м голкіпером, який дебютував в українській еліті за увесь час її існування. Раніше Кемкін виступав за юнацькі команди Шахтаря.

До слова, найбільше поєдинків серед воротарів провів легенда Динамо Олександр Шовковський – 426.

Минай втримав дебютну перемогу в сезоні, перегравши Інгулець – голкіпер закарпатців отримав дотепне вилучення