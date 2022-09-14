В УПЛ дебютували 300 воротарів – лідерство тримає Шовковський
12:52 - Читать на русском
Четвертий тур української Прем'єр-ліги запам'ятався воротарським ювілеєм.
Єгор Твердохліб 19’
Олексій Хахльов 60’
19’ Єгор Твердохліб
60’ Олексій Хахльов
У поєдинку між Інгульцем та Минаєм на останніх хвилинах вилучили Олександра Бандуру. Замість нього на ворота вийшов Олександр Кемкін.
Вилучення воротаря на останніх хвилинах у відеоогляді матчу Інгулець – Минай – 1:2
Як інформує сайт УПЛ, 20-річний футболіст став ювілейним 300-м голкіпером, який дебютував в українській еліті за увесь час її існування. Раніше Кемкін виступав за юнацькі команди Шахтаря.
До слова, найбільше поєдинків серед воротарів провів легенда Динамо Олександр Шовковський – 426.
Минай втримав дебютну перемогу в сезоні, перегравши Інгулець – голкіпер закарпатців отримав дотепне вилучення
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