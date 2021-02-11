"Конечно, не очень привычно тренироваться на маленьком синтетическом газоне. Сегодня вышли на большое поле. Немного тяжеловато идет подготовка. То, что мы нарабатывали на сборах, здесь продолжить не можем. Из-за травм выбыли из строя Кичак и Цымбалюк.

Олимпик официально объявил о подписании Яя Туре

Яя Туре? Он всего два дня в команде. Пока присматривается, чуть позже мы определимся, чем он будет заниматься. Думаю, Динамо будет играть против нас первым номером. Мы же сосредоточимся на контратаках. Каждый тренер хочет обыграть Динамо или сыграть вничью. Мы будем бороться и биться до конца", – поделился Климовский в комментарии официальному сайту Олимпика.

Напомним, матч Динамо – Олимпик состоится уже 13 февраля, начало игры в 17:00.

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