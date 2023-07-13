В УАФ нервно отреагировали на оставление Павелко в СИЗО: "Решение судьи разрушает правовую антикоррупционную систему"
Адвокат УАФ Денис Бугай прокомментировал решение Апелляционного суда города Львова относительно главы украинского футбола Андрея Павелко.
"Трудно понять мотивы апелляционного суда, который оставил под стражей президента УАФ Андрея Павелко. К сожалению, апелляция во Львове фактически покрывает беззаконие суда первой инстанции. Очередной раз подчеркиваем, что судья Шевченковского суда Львова не имела права рассматривать ходатайство следствия.
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Павелко на момент событий, которые расследуются, был народным депутатом. Это исключительная подследственность НАБУ и подсудность ВАКС. Решение судьи из Львова не только незаконно, оно фактически разрушает правовую антикоррупционную систему Украины. Мы с коллегами продолжаем активные действия по защите Павелко, с привлечением международно-правовых юридических инструментов, в том числе", – цитирует Бугая пресс-служба УАФ.
Напомним, накануне Апелляционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Павелко, оставив последнего в СИЗО. Ранее суд присудил ему 60 суток ареста – до 14 августа (подсудимый проходит фигурантом по делу о хищении средств УАФ).
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