"Трудно понять мотивы апелляционного суда, который оставил под стражей президента УАФ Андрея Павелко. К сожалению, апелляция во Львове фактически покрывает беззаконие суда первой инстанции. Очередной раз подчеркиваем, что судья Шевченковского суда Львова не имела права рассматривать ходатайство следствия.

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Павелко на момент событий, которые расследуются, был народным депутатом. Это исключительная подследственность НАБУ и подсудность ВАКС. Решение судьи из Львова не только незаконно, оно фактически разрушает правовую антикоррупционную систему Украины. Мы с коллегами продолжаем активные действия по защите Павелко, с привлечением международно-правовых юридических инструментов, в том числе", – цитирует Бугая пресс-служба УАФ.

Напомним, накануне Апелляционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Павелко, оставив последнего в СИЗО. Ранее суд присудил ему 60 суток ареста – до 14 августа (подсудимый проходит фигурантом по делу о хищении средств УАФ).

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