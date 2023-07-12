Милевский вышел из депрессии, ультрас Полесья бунтуют против легионеров, а Зинченко объявили в розыск
12 июля 22:18 - Читати українською
"Футбол 24" в традиционном обзоре собрал самые интересные футбольные новости Украины.
Полузащитник Ракува Владислав Кочергин накануне подтвердил правильность вызова в национальную сборную Украины победным голом в ворота эстонской Флоры в рамках квалификации Лиги чемпионов. В Вильнюсе, где сейчас проходит саммит НАТО, болельщики Жальгириса устроили перекрикивание лозунгами "Слава Украине! Героям слава".
А Артем Милевский наконец выходит из затянувшейся депрессии, анонсировав в своих соцсетях кое-что интересненькое. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
Маркевич – футбольный Че Гевара, Пятов – тренер Шахтера, грешки Мудрика
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