Полузащитник Ракува Владислав Кочергин накануне подтвердил правильность вызова в национальную сборную Украины победным голом в ворота эстонской Флоры в рамках квалификации Лиги чемпионов. В Вильнюсе, где сейчас проходит саммит НАТО, болельщики Жальгириса устроили перекрикивание лозунгами "Слава Украине! Героям слава".

А Артем Милевский наконец выходит из затянувшейся депрессии, анонсировав в своих соцсетях кое-что интересненькое. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Маркевич – футбольный Че Гевара, Пятов – тренер Шахтера, грешки Мудрика