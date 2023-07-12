Суд не удовлетворил апелляцию Павелко – президент УАФ продолжит пребывание в СИЗО
Главе украинского футбола не удалось досрочно покинуть казематы.
Апелляционный суд не удовлетворил просьбу Андрея Павелко об изменении меры пресечения, сообщает журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.
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Представители Фемиды решили, что пока нет оснований выпускать президента УАФ из-под стражи, и оставили в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, Павелко и в дальнейшем будет оставаться в СИЗО.
Напомним, Андрей Васильевич проходит фигурантом по делу о хищении средств УАФ. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа.
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