"Важко зрозуміти мотиви апеляційного суду, який залишив під вартою президента УАФ Андрія Павелка. На жаль, апеляція у Львові фактично покриває беззаконня суду першої інстанції. Черговий раз наголошуємо, що суддя Шевченківського суду Львова не мала права розглядати клопотання слідства.

Суд не задовольнив апеляцію Павелка – президент УАФ продовжить перебування в СІЗО

Павелко на момент подій, які розслідуються, був народним депутатом. Це виключна підслідність НАБУ та підсудність ВАКС. Рішення судді зі Львова не лише незаконне, воно фактично руйнує правову антикорупційну систему України. Ми з колегами продовжуємо активні дії щодо захисту Павелка, із залученням міжнародно-правових юридичних інструментів, у тому числі", – цитує Бугая прес-служба УАФ.

Нагадаємо, напередодні Апеляційний суд відхилив клопотання щодо зміни запобіжного заходу Павелкові, залишивши останнього у СІЗО. Раніше суд присудив йому 60 діб арешту – до 14 серпня (підсудний проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів УАФ).

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