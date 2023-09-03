В рамках 6-го тура УПЛ СК Днепр-1 принимает ЛНЗ, Колос сыграет с Кривбассом, а Рух – с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – ЛНЗ

Матч СК Днепр-1 – ЛНЗ состоится сегодня, 3-го августа, на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

СК Днепр-1 стоит на пороге тревожных времен. Игоря Коломойского вчера арестовали, а легионеры недвусмысленно намекают на отсутствие намерения проживать в Днепре – а именно туда вскоре должна вернуться команда. Не могут найти и нового коуча, поэтому и.о. Валерий Городов начинает подтверждать поговорку о временном и вечном.

Хотя и сейчас "желто-черным" непросто. СК стал первой в истории футбола командой, которой удалось вылететь из квалификации сразу трех еврокубков, не выиграв ни одного матча.

Болей и делай прогнозы.

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По игре ситуация еще печальнее – у днепровцев были хорошие по качеству поединки (с Панатинаикосом и Славией), но они оказались исключением из правил. В основном же Днепр-1 демонстрирует беззубый футбол, неспособный одолеть даже Оболонь и Минай. И это при таком мощном, как для УПЛ, составе.

"Спортклубовцы" также имеют огромные проблемы в обороне, которые еще и выливаются в красные карточки. Оба матча против Спартака Трнавы доигрывали вдевятером, а всего за 9 матчей в сезоне команда получила шесть (!) удалений – у Сарапия их аж два. За фолы последней надежды после однотипных ошибок в борьбе.

При таком раскладе любой соперник для СК Днепр-1 выглядит опасным. Даже ЛНЗ, проигравший четыре из пяти матчей УПЛ. Оправданием для черкасцев является тяжелый календарь (Черноморец, Кривбасс, Полесье), однако руководство все равно прибегло к оперативной смене тренера – команду возглавил Олег Дулуб, который знает толк в грамотных "автобусах". А состав-то здесь собран именно под элиту.

По ожидаемым очкам ЛНЗ вообще вскарабкался на четвертое место, но по игре нельзя сказать, что новичку не везло. Команда допускала много ошибок в обороне и выглядела тактически ограниченной – она явно была заточена только на бицца-бороцца с быстрыми флангами. Словом, депресняк. Возможно, с новым коучем и подписанием Хобленко (форварда) и Калюжного (арендованный из Александрии опорник) станет веселее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Адамюк, Третьяков – Рыбалка, Банада

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – ЛНЗ

СК Днепр-1: Кинарейкин – Пасич, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко – Леднев, Пихаленок, Рубчинский, Бланко – Гуцуляк

ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Муравский, Лопыренок, Савин – Хамелюк, Калюжный – Наумец, Тищенко, Пасич – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Каждый раз кажется, что СК Днепр-1 должен победить. И падать уже некуда, и чисто статистически не верится в продолжение негативной серии – однако она продолжается. Команда выиграла всего один матч в сезоне (против Полесья), да и тот случайно. Что наиболее важно, нет никаких признаков прогресса.

ЛНЗ способен закрыться и убегать в контратаки, а большего в матчах против СК Днепр-1 и не надо. Этого может оказаться достаточно даже для победы. Ставим на то, что черкасцы как минимум не потерпят поражения.

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET оценил расклады иначе. Специалисты считают СК Днепр-1 безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Валерия Городова – 1.53. На триумф ЛНЗ дают аж 6.90, а ничью оценили коэффициентом 4.35.

Букмекеры ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.87, аналогичный тотал меньше – 2.01. Гол Даниэля Кивинды умножит вашу ставку на 2.20, а Максима Прядуна – на 2.75.

Колос – Кривбасс

Матч Колос – Кривбасс состоится сегодня, 3-го августа, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Колос неделю назад потерпел первое поражение, безапелляционно проиграв Шахтеру. Перед этим ковалевцам удалось победить Черноморец с Вересом (по 2:0) и остановить Рух (1:1), но с Оболонью была ничья. Словом, результаты типичного середняка.

Можно наговорить много красивых слов о футболе Колоса, его схеме с тремя защитниками, использовании вингеров и т.д. – но по факту здесь нечего описывать. Подопечные Ярослава Вишняка демонстрируют традиционную для УПЛ игру на результат. Главным достоинством "хлеборобов" являются не какие-то тонкие тактические моменты, а способность затягивать соперника в вязкое болото с кучей борьбы и минимумом пространства.

Да, это неинтересно для болельщиков, но такой футбол довольно эффективен. Колос по ожидаемым очкам вскарабкался на шестую позицию, а соперники недозабили в его ворота уже три ожидаемых гола. Но хватит ли этого для матча с Кривбассом?

Криворожане под руководством Юрия Вернидуба выглядят богатой версией Колоса. Стилистически они отличаются слабо – та же игра от печки, те же фланговые контратаки, та же тщательная работа на стандартах. Вот только у Кривбасса крайне мощный состав, в котором собраны не только "бойцы", но и хорошие креативщики.

Как следствие, команда на порядок опаснее в игре на встречных курсах. В хорошем настроении она даже Шахтеру способна забить трижды. По ожидаемым голам после пяти стартовых туров лидировал именно Кривбасс – и по ожидаемым очкам тоже.

Впрочем, в реальности коллектив одержал всего две победы, расписал ничья с Оболонью и проиграл Александрии. Словом, результаты такие же средненькие, как и у Колоса.

Кадровая ситуация

Травмированы: Семенов, Якимец, Соса (все – Кривбасс)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Кривбасс

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Ореховский, Богданов, Цуриков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Задерака, Лунев, Хомченовский – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Как показал опыт матчей с Оболонью и Александрией, Кривбассу плохо даются матчи против своих "зеркал". Здесь нужно создавать что-то самому, а не просто ожидать ошибку в плотном блоке соперника. Даже с ЛНЗ сильно помогли стандарты, а вот в позиционном наступлении все было не очень весело.

Колос вяжет игру мастерски, а во всем остальном команды похожи. Учитывая эти факторы, ставим на ничью.

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET также не смог выделить явного фаворита. Коэффициент на победу Колоса – 3.01. На триумф Кривбасса дают 2.54, а ничью оценили коэффициентом 3.20.

Специалисты тоже не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.54, аналогичный тотал меньше – 1.54. Гол Романа Дебелко умножит вашу ставку на 2.75, а Дениса Безбородько – на 3.00.

Рух – Металлист 1925

Матч Рух – Металлист 1925 состоится сегодня, 3-го августа, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Этого матча вообще могло не быть. Посреди недели один из директоров Металлиста 1925 сообщил, что клуб на 95% будет ликвидирован, ведь главный инвестор потерял возможности для финансирования харьковчан. В тот же день другой директор сообщил, что клуб будет существовать – и он действительно выжил, каким-то чудом моментально найдя нового спонсора.

В последний день трансферного окна "желто-синие" даже подписали свободным агентом форварда Борячука, а также арендовали из Шахтера центрбека Фарину. Словом, история странная, но проект жив – и это хорошо. Теперь надо разруливать ситуацию на поле. Результаты в последних двух турах были хорошими (минимальные победы над ЛНЗ и Минаем), но уверенными их не назвать.

Металлист 1925 по уровню игры очень близок к аутсайдерам. Собственно, по ожидаемым очкам харьковчане идут на 13-й позиции, а меньше ожидаемых голов после 5-го тура было только у Ворсклы (при матче в запасе) и Александрии. Словом, Эдмару и Голодюку есть над чем работать.

Рух же после трех подряд побед с суммарным счетом 7:2 прозвали открытием сезона. Действительно, львовяне поразили как физической готовностью, так и грамотной тренерской работой – "желто-черные" умело распределяли силы и били по тактическим уязвимостям соперников. Правда, уже после вырванной в компенсированное время победы над Полесьем стало заметно, что коллектив постепенно сбавляет обороты.

И действительно – дальше случились 1:1 с Колосом. Хотя это такой себе показатель – ковалевцы вяжут по рукам и ногам футбол почти всех команд УПЛ. Далее состоялись победа над Скалой в Кубке и пропуск тура.

Общая статистика Руха на старте сезона не выглядит такой же впечатляющей, как результаты. Всего 6,38 ожидаемых голов (при восьми реальных), 4,14 ожидаемых пропущенных (против трех по факту), седьмое место по ожидаемым очкам (а не третье). Цифры явно намекают, что львовяне остаются середняками – собственно, в этом никто и не сомневался.

Кадровая ситуация

Травмированные: Борячук (под вопросом), Бычек (оба – Металлист 1925)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Металлист 1925

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Сапуга, Притула, Эдсон – Квасница, Климчук, Рунич

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Фарина, Капинус – Габелок, А. Ткачук, Вачиберадзе – Русин, Сидоров, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рух несколько перебрал очков, воспользовавшись кризисом Зари, логистическими проблемами Ворсклы и ошибкой Бойко в 3-м туре. С первым же соперником без явных проблем произошла довольно типичная для УПЛ игра, а через неделю ситуация повторилась – но нельзя сказать, что львовянам тупо фартило. Их стартовый прорыв объясняется совпадением факторов.

Из-за этого совпадения трудно понять, насколько подопечные Виталия Пономарева готовы к победе над Металлистом 1925 – таким же вязким коллективом с хорошим составом. Логика подсказывает ставить на ничью, однако говорить о ней уверенно пока что нельзя. Сегодня возможны любые варианты.

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Рух однозначным фаворитом. Коэффициент на победу львовян – 1.57. На триумф Металлиста 1925 дают 6.80, а ничью оценили коэффициентом 3.20.

Специалисты не питают надежд на высокую результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.22, аналогичный тотал меньше – 1.74. Гол Юрия Климчука умножит вашу ставку на 2.00, а Ростислава Русина – на 4.50.

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