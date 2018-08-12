"В таких моментах всегда ищите женщину", – президент Днепра-1 прокомментировал трансфер Супряги в Динамо

Президент Днепра-1 Юрий Береза заявил, что на переход Владислава Супряги в Динамо повлияла его девушка.

"Это была его личная позиция. Могу вам сейчас показать эксклюзивно мою переписку с Супрягой. Кстати, это был основной момент продажи. Влад попросил меня, у него там "семейные обстоятельства". Он захотел переехать в Киев.

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У нас сначала был личный разговор, а потом по телефону. Влад решил все-таки продолжить карьеру в Динамо.

Знаете, везде в таких моментах всегда ищите женщину. Они нас побуждают на победы, подвиги и на переходы. Женская составляющая в переходе Супряги была важной", – цитирует Березу sport.ua.

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