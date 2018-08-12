Девушка дня: невероятная возлюбленная Владислава Супряги, которая побудила его на переход в Динамо

-
Тоттенхэм – победитель Международного Кубка чемпионов 2018Товарищеские матчи — 09:54 232
-
Реал – Милан: Лопетеги представляет свой план на родном Сантьяго Бернабеу, или Что с ЛунинымИспания — 11 авг 1213
-
"Хуже, чем Дзадза на Евро": Погба порвал даже партнеров своим странным пенальти на старте АПЛ после спора с СанчесомАнглия — 11 авг 1034
-
Фред отметился ужасным поступком в первом матче за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чистое удаление?Англия — 11 авг 2167
-
"Даем 100 миллионов за игрока": почему Манчестер Юнайтед провалил трансферный дедлайнАнглия — 10 авг 878