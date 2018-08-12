Девушка дня: невероятная возлюбленная Владислава Супряги, которая побудила его на переход в Динамо

"Футбол 24" знакомит вас с Дарьей Савиной – девушкой новичка Динамо Владислава Супряги, которая стала одним из главных факторов перехода нападающего именно в киевский клуб.

Динамо наконец подписало форварда – нападающий юношеской сборной Украины Владислав Супряга стал игроком киевского клуба. Несмотря на наличие других предложений, юный форвард решил продолжить карьеру в Киеве.

Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за бешеные деньги

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза ​​признал, что женский фактор стал одним из решающих при переходе 18-летнего футболиста в Динамо – ведь девушка Супряги Дарья Савина учится в Киеве. Очевидно, что переход в Динамо позволит новичку киевлян быть ближе к своей любимой.

К слову, пара встречается уже около двух лет. 18-летняя Савина когда-то занималась бальными танцами, а сейчас является студенткой одного из киевских вузов.

Предлагаем вашему вниманию фото эффектной половинки новичка киевского клуба.

Моя любимая выпускница️ Допис, поширений Vlad Supriaha (@v_supriaha) 24 Чер 2018 р. о 12:00 PDT

#savinadasha Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha) 10 Сер 2018 р. о 3:03 PDT