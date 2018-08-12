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Девушка дня: невероятная возлюбленная Владислава Супряги, которая побудила его на переход в Динамо

12:00 176 Читати українською
Девушка дня: невероятная возлюбленная Владислава Супряги, которая побудила его на переход в Динамо
Дарья Савина / фото Инстаграм

"Футбол 24" знакомит вас с Дарьей Савиной – девушкой новичка Динамо Владислава Супряги, которая стала одним из главных факторов перехода нападающего именно в киевский клуб.

Динамо наконец подписало форварда – нападающий юношеской сборной Украины Владислав Супряга стал игроком киевского клуба. Несмотря на наличие других предложений, юный форвард решил продолжить карьеру в Киеве.

Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за бешеные деньги

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза ​​признал, что женский фактор стал одним из решающих при переходе 18-летнего футболиста в Динамо – ведь девушка Супряги Дарья Савина учится в Киеве. Очевидно, что переход в Динамо позволит новичку киевлян быть ближе к своей любимой.

К слову, пара встречается уже около двух лет. 18-летняя Савина когда-то занималась бальными танцами, а сейчас является студенткой одного из киевских вузов.

Предлагаем вашему вниманию фото эффектной половинки новичка киевского клуба.

Моя любимая выпускница️

Допис, поширений Vlad Supriaha (@v_supriaha)

#savinadasha

Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha)

Я люблю тебя, лето...#savinadasha

Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha)

Полная гармония с природой...#savinadasha

Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha)

Вот и подошёл этот день к концу...Пожалуй, самый важный день для меня..,День Рождение моей мамочки️ Спасибо за жизнь, спасибо за любовь, спасибо за то, что ты есть️Ты-лучшая мама в мире! Ты-ясный лучик света в темноте...Я тебе сегодня многое сказала, но я хочу сказать ещё раз самое главное. Я люблю тебя больше всех на свете и я всегда рядом, даже на большом расстоянии️ Мы с тобой прошли очень многое вместе, спина к спине...Мы готовы загрызть кого-то друг за друга, и это дорогого стоит! Я каждому хочу только пожелать такие отношения, как у нас с тобой...Ты-моя самая лучшая подружка️Между нами бешеная связь! И она останется навсегда! Только благодаря тебе я уже в таком юном возрасте стою крепко на ногах, это твоя заслуга! Я писать могу вечно....Но скажу просто: СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ТЫ-МОЯ МАМА️ @savina9941 - Спасибо @showmagii за крутое шоу, уже завтра вы увидите видео с его выступления?

Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha)

@gorod_picnik Очень душевно и вкусно Всем хорошего дня️ #savinadasha

Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha)

А вот и пошли фоточки#topdiva99

Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha)

Теги
Владислав Супряга Владислав Супряга Динамо Киев Динамо Киев Девушки футболистов Статьи
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