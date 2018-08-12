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"В таких моментах завжди шукайте жінку", – президент Дніпра-1 прокоментував трансфер Супряги в Динамо

11:02 1410 Читать на русском
"В таких моментах завжди шукайте жінку", – президент Дніпра-1 прокоментував трансфер Супряги в Динамо
Владислав Супряга / фото із соцмереж

Президент Дніпра-1 Юрій Береза заявив, що на перехід Владислава Супряги в Динамо вплинула його дівчина.

"Це була його особиста позиція. Можу вам зараз показати ексклюзивно моє листування з Супрягою. До речі, це був основний момент продажу. Влад попросив мене, у нього там "сімейні обставини". Він захотів переїхати в Київ.

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У нас спочатку була особиста розмова, а потім по телефону. Влад вирішив все-таки продовжити кар'єру в Динамо.

Знаєте, всюди в таких моментах завжди шукайте жінку. Вони нас спонукають на перемоги, подвиги і на переходи. Жіноча складова в переході Супряги була важливою", – цитує Березу sport.ua.

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