Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньги

Клуб, который неохотно тратит средства последнее время, внезапно взял и раскошелился на 18-летнего форварда. Владислав Супряга в Динамо Киев – "Футбол 24" разбирается, что это значит.

Итак, Игорь Суркис подписал форварда, который не играл нигде, кроме Второй лиги. Чемпионат Европы U-19 не слишком считается - это все же не тот уровень. Много талантов и звезд юношеского Евро затем просто теряются во взрослом футболе. Супряга обошелся Динамо в не менее 6 миллионов евро. Если его продадут в Европу, придется еще и делиться половиной трансфера. Президент СК Днепр-1 говорил, что не отпустит его менее чем за 15 миллионов, но и такие условия являются весьма впечатляющими. Рома, Аякс, РБ Лейпциг и Манчестер Сити проявляли интерес, но вряд ли заплатили бы за игрока низших дивизионов такие деньги. Игорь Суркис решил, что риск оправдан.

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Владислав родился в Сарате - крошечном городке в Одесской области. Сейчас его интересы представляет агентство Ивана Пироженко. Это человек, который является менеджером таких игроков, как Евгений Селезнев, Никита Бурда, Тарас Степаненко, Евгений Хачереди, Сергей Рыбалка, Иван Петряк, Алексей Шевченко, Максим Коваль, Георгий Бущан и другие. У самого же Супряги два кумира. В Украине равнялся на другого экс-днепрянина Евгения Коноплянку. В Европе это Криштиану Роналду, сделавший себя сам адской работой над собой (и это хороший пример для подражания на самом деле), хотя талантом уступает Месси.

Видео голов Супряги за сборную Украины U-19 и СК Днепр-1

Позитив

Супряга не только чувствует момент в чужой штрафной, но и способен забивать небанальные голы. Проще говоря, это не Беседин. На игру форварда, родившегося в 2000 году, не больно смотреть. От этого юноши можно всегда ждать какого-то чуда. Обойти 3-4 защитников и забить. Пробить каким-то невероятным ударом через себя. Не опуская мяч на землю, прошить вратаря с острого угла. Плюс он не так зависим от штрафной. Оттягиваться в глубину, брать игру на себя и не ждать подмоги - он уже показал, что может все это. При необходимости способен помогать Беседин в роли легкого форварда из глубины.

Допис, поширений Vlad Supriaha (@v_supriaha) 18 Лис 2017 р. о 11:05 PST

Видео крутого гола Супряги во Второй лиге

Другой положительный для киевлян момент. Динамо продолжает оставаться перспективным направлением для молодых украинцев. Как минимум в атакующей линии, где тот же Шахтер, похоже, на годы вперед рассчитывает исключительно на бразильцев и им подобных. И это несмотря на то, что финансово Суркис с Ахметовым сегодня и близко не тягается. Чтобы не было мучительно больно, как тому же Петряку, стоит идти в Динамо. Или делать, как Малиновский - не нужный Шахтеру центрхав является одним из лучших сейчас по реализации и выполнению штрафных ударов.

Супрягу недаром сравнивают с Фернандо Торресом и Андреем Шевченко. Да, все эти поиски нового Шевы условные и очень медийные штуки. Но. Влад уже сейчас с легкостью уходит от защитников больше на скорости, чем на невероятном дриблинге, далеко от штрафной. Причем, как его великий предшественник, зачастую делает свои рейды с флангов. Воспитанник Днепра бегает и слева, и справа - значительно добавляет вариативности тренеру.

Как-то во Второй лиге он развил скорость в 35,8 км/ч, превзойдя рекорд сезона АПЛ от Лероя Сане. В конце концов, вполне заслуженно занял место центрфорварда в символической сборной Евро-2018 U-19 от УЕФА, хотя и сломался очень быстро в полуфинале против Португалии, что стало одним из переломных моментов. Если парень будет отвечать тяжелой ежедневной работой своим заявленным амбициям (а это Золотой мяч и триумф в Лиге чемпионов) и найдет своего тренера (как Лобановский для Шевы или Газзаев для Ярмоленко), все у него должно сложиться очень хорошо.

Негатив

Супряга любит игру на контратаках. Против Шахтера или фаворитов Лиги чемпионов именно то, что доктор прописал. Однако часто ли команда Хацкевича так играет? Нет, в УПЛ победы приходят трудно, и от позиционной игры здесь не уйдешь. Когда перед воротами соперника плотно припаркованны несколько автобусов, взрывную скорость Влада как-то трудно воспринимать как убийственный козырь. Над работой в таких некомфортних условиях, как и над стабильностью, реализацией, игрой головой и нерабочей левой, ему еще работать и работать.

Опыт - другое интересный вопрос. Супряга клал голы пачками на уровне детско-юношеского футбола (50 в 54 матчах), однако выход на Вторую лигу стал определенным охлаждением. Для форварда безусловного лидера дивизиона 7 голов в 22 матчах - довольно скромный показатель. Всего в профессиональном футболе 12 голов за 43 матча, по данным ФФУ. Словом, на взрослом уровне Владислав все еще много обещает, выдавая изредка реальные шедевры европейского уровня. Однако не повторить бы ему судьбу других нападающих Артема Довбика и Дениса Баланюка, которые вспыхнули в Днепре, а сейчас скитаются по заштатных клубах.

У Динамо последние время как-то тоже не складывается с молодежью. Шапаренко и Цыганков - по сути единственные, кто по-настоящему засветился среди всех тех талантов, которые хорошо себя проявляли в той же Юношеской Лиге чемпионов до 19 лет. Тот же Русин выходит редко, забивает, но и дальше глубоко садится на скамейку, уступая киевской версии Оливье Жиру периода ЧМ-2018. Такие клубы, как Динамо, перерастают многих очень хороших игроков и талантов.

Последний момент - вопрос оправданности. Динамо нужен форвард для Лиги чемпионов уже и сейчас. Супряга при всех его талантах вряд ли им является. Зато заплачены за него немалые деньги (хотя, может, тут в дело вступают какие-то бизнес-договоренности Суркиса и Коломойского, которые уменьшают риски - в нашем футболе возможно все). А вот того самого форварда до сих пор ищут. И это очень странно. Возникает вопрос, деньги на добротного форварда, оказывается, есть ли их таки нет? Хочется надеяться, что трансфер Супряги - не только дело принципа и работа на опережение, чтобы талант не достался Шахтеру. Хотя когда-то это сработало в случае с Ярмоленко, которого также называли новым Шевченко.

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В Динамо этим летом набрали игроков туда, где как раз не самые большие проблемы. Нынешняя трансферная политика киевлян напоминает жадность и работу на количество, а не усиление. Не хочется думать, что укрепляют и так неплохо укомплектованные позиции, потому что нет вариантов на заполнение слабых мест. Да, берут неплохих в перспективе игроков, но вроде только потому, что "плохо лежат" и наконец доступны, а не потому, что жизненно необходимы. Уже скоро плей-офф ЛЧ, если удастся пройти неуступчивую Славию. И очень похоже на то, что президент Динамо действительно ждет результатов всей квалификации: за сам выход в групповой этап команда получает несколько десятков евро - вот часть этих средств и пойдет на нового снайпера.

Чем все закончится?

Подытоживая, скажем так: есть полное ощущение, что трансфер Супряги не будет чем-то серым и непонятным. Он станет либо полным провалом, либо новой вспышкой звезды, приближенной даже к Андрею Шевченко или хотя бы другому Андрею - Ярмоленко. А что об этом трансфере думаете вы? Хотите попробовать себя в роли Нострадамуса? Тогда делайте свой прогноз относительно судьбы 18-летнего форварда в Динамо в опросе ниже.