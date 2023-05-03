Реал Сосьедад обыграл дома мадридский Реал (2:0) в центральном матче 33 тура Примеры. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Мадрид провел очередной ужасный матч без Бензема. Не было еще двух лидеров: Винисиус перебрал желтых карточек, а Модрич завершает восстановление. Андрей Лунин привычно остался в запасе за спиной Куртуа.

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Реал Сосьедад сразу захватил инициативу и начал разрывать гостей из столицы. Баски здорово прессинговали и строили быстрые атаки. Уже к середине первого тайма Сосьедад создал два 100-процентных момента.

Субименди с метра бил по пустым воротам после скидки Серлота, но попал в перекладину. Через несколько минут норвежец проскочил на фланге Рюдигера и вывел на удар Силву – Давид слабо пробил в Куртуа.

Хозяева наиграли на разгром до перерыва. Милитао откровенно сбил в собственной штрафной Оярсабаля, однако арбитры и VAR традиционно решили эпизод в пользу гранда, не назначив пенальти.

В начале второго тайма Сосьедад наконец-то забил заслуженный гол. Снова опозорился Милитао – бразилец под прессингом Серлота отдал ужасный пас назад, а Кубо опередил Куртуа и открыл счет во встрече.

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Мадрид выглядел не просто плохо, а ничтожно. Команда Карло Анчелотти придумала два полумомента – Милитао бил после стандартов. Без стандартов Реал не нанес ни одного удара из пределов штрафной!

"Сливочные" не успевали за темпом хозяев. В середине второго тайма Карвахаль пошел в грубый подкат и оставил фаворитов в меньшинстве. Сосьедад и не думал послаблять давление.

Первый удар Барренечеа со штрафного потянул Куртуа, но баск нашел еще один момент и отличился голом. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реал Сосьедада.

Сосьедад набрал 61 очко и закрепился в зоне Лиги чемпионов (8 пунктов отрыва от 5 места). Мадрид с 68 баллами остался на втором месте в таблице, приблизив Барселону к чемпионству.