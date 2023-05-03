Реал Сосьедад обыграл команду Карло Анчелотти (2:0) и практически вручил чемпионский трофей Барселоне. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Поединок второй и четвертой команды Ла Лиги завершился капитуляцией Мадрида, который может сосредоточиться на Лиге чемпионов и Кубке Испании, финал которого состоится уже 6 мая.

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На Аноэте баски могли забивать уже в дебюте игры, однако упустили несколько роскошных моментов. Первый тайм завершился нулями, а уже на старте второго Такефуса Кубо воспользовался вопиющей ошибкой Милитао и забил своей бывшей команде.

Впоследствии "сливочные" еще и в меньшинстве остались после удаления Карвахаля. А на 85-й Барренечеа снял все вопросы, поразив ближний угол ворот Тибо Куртуа. Все стало ясно – Сосьедад закрепился в зоне Лиги чемпионов.

2:0 – Барселона оторвалась от Реала на 14 очков и уже в следующем туре может оформить чемпионство Испании. Мадридцы рискуют потерять второе место – Атлетико отстает на 2 очка и имеет игру в запасе.