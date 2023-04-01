"Думаю, перспективы в Динамо у меня были очень хорошими. Но я только восстановился после серьезной травмы (крестообразная связка), и мне нужно было возвращаться в тренировочный процесс плавно.

"На мою футболку набили фамилию Сидорчука": финалист ЛЕ рассказал, почему так и не дебютировал за сборную Украины

А в Динамо времени на раскачку нет ни у кого. Только наберу, сыграю матч – чувствую дискомфорт, и на пару дней выпадаю. Только восстановился, и все снова повторяется.

Скомканный был период. Но на начальном этапе, когда я только начал тренироваться с Динамо в общей группе, ко мне часто подходил Рауль (помощник Сергея Реброва в Динамо, – прим.) и говорил: "Я удивлен! Ты прекрасно понимаешь нашу структуру игры". Меня пробовали на разных позициях. И на каждой я понимал, что от меня требуется, понимал все требования тренеров, которые были этому удивлены: говорили мне, что многие из их, кто был в команде два года, не понимали, как надо играть.

В Динамо я пришел в феврале, и была договоренность, что решение о дальнейшем сотрудничестве будут принимать летом. Контракт мы продлили, и новый сезон я уже начал в команде полноценно. Хороший был период. Но потом получил травму мениска. После которой полноценной игровой практики я уже не получал. В итоге, я сам выступил инициатором того, чтобы уйти из Динамо. Потому что у меня было главное стремление – играть. Пусть даже не в такой именитой команде. Футболист должен играть. Только это приносит ему улыбку", – сказал Федорчук в интервью YouTube-каналу Руха.

Напомним, за Динамо Валерий выступал с февраля 2016-го по август 2017 года, забив 1 гол в 11 матчах.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну