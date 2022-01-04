"Слован сейчас находится в упорном поиске фланговых игроков, соответственно, у клуба может быть интерес и к кандидатуре Цитаишвили. О потенциальной сумме соглашения не берусь сейчас рассуждать, но для братиславского клуба это крутая цифра (2 млн евро, – прим.).

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Обычно они делают трансферы в районе 500 тысяч евро, миллион может быть вообще рекордом. Но 2 миллиона – это слишком, поэтому относительно достоверности этой суммы есть сомнения. В Чехии и Словакии, как правило, финансируют в покупки меньшие деньги с целью потом заработать. За 1,5-2 миллиона здесь футболистов обычно продают, но точно не покупают.

Что касается перспектив Цитаишвили в Словане... Каждый игрок должен найти своего тренера, который будет ему доверять. И чтобы при этом футболист действовал в том стиле, который исповедует тренер. Но вообще, если сравнивать уровень словацкого футбола, то, естественно, Цитаишвили будет там очень сильно выделяться. Ведь там все гораздо медленнее, чем в том же УПЛ. Для сравнения – из словацкой лиги пришел Эрик Рамирес. Я сразу тогда сказал – он играть не будет. Потому что в Словакии все делается пешком, ребята играют без сопротивления. Поэтому Цитаишвили там будет, по сути, просто Пеле", – сказал Захавайло в комментарии Footboom.

Напомним, Динамо получило от Слована предложение по Цитаишвили, который только вернулся из аренды в Черноморце, в размере 2 млн евро. Кроме Слована, в услугах грузина заинтересованы команды чемпионата Бельгии и МЛС.

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