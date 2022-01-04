"Слован зараз перебуває у наполегливому пошуку флангових гравців, відповідно, у клубу може бути інтерес і до кандидатури Цітаішвілі. Про потенційну суму угоди не беруся зараз міркувати, але для братиславського клубу це крута цифра (2 млн євро, – прим.).

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Зазвичай вони роблять трансфери в районі 500 тисяч євро, мільйон може бути взагалі рекордом. Але 2 мільйони – це занадто, тому щодо достовірності цієї суми є сумніви. В Чехії та Словаччині, як правило, вкладають у покупки менші гроші з метою потім заробити. За 1,5-2 мільйони тут футболістів зазвичай продають, але точно не купують.

Щодо перспектив Цітаішвілі у Словані... Кожен гравець повинен знайти свого тренера, який буде йому довіряти. І щоб при цьому футболіст діяв в тому стилі, який сповідує тренер. Але взагалі, якщо порівнювати рівень словацького футболу, то природно, Цітаішвілі буде там дуже сильно виділятися. Адже там все набагато повільніше, ніж у тій же УПЛ. Для порівняння – зі словацької ліги прийшов Ерік Рамірес. Я відразу тоді сказав – він грати не буде. Тому що в Словаччині все робиться пішки, хлопці грають без опору. Тому Цітаішвілі там буде, по суті, просто Пеле", – сказав Заховайло у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Динамо отримало від Слована пропозицію щодо Цітаішвілі, який лише повернувся з оренди в Чорноморці, у розмірі 2 млн євро. Окрім Слована, у послугах грузина зацікавлені команди з чемпіонату Бельгії та МЛС.

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