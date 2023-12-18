В Шахтере сообщили, сколько получат за матч с Ависпа Фукуока – сумма превзойдет заработок с Тоттенхэмом в 4 раза
Директор по стратегическому развитию Шахтера Юрий Свиридов рассказал о финансовых подробностях благотворительного поединка с японцами.
"Пока не знаем, какую сумму удастся получить на благотворительность за этот матч, как это было и в случае с Тоттенхэмом.
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Тогда мы надеялись, что это будет 100-200 тысяч долларов, а получилось так, что нам перечислили почти 522 тысячи евро.
В этом случае организаторы сказали, что рассчитывают на 2 миллиона долларов. 85% этих средств должны пойти на миссию ООН по миграции и 15% пойдут на Shakhtar Social, как и случае с Тоттенхэмом", – сказал Свиридов в комментарии Tribuna.
Напомним, поединок состоится в 12:00 в Токио на Японском национальном стадионе. Этот матч станет завершающим для дончан в 2023 году.
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