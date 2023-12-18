"Поки не знаємо, яку суму вдасться отримати на благодійність за цей матч, як це було і у випадку з Тоттенхемом.

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Тоді ми сподівалися, що це буде 100-200 тисяч доларів, а вийшло так, що нам перерахували майже 522 тисячі євро.

У цьому випадку організатори сказали, що розраховують на 2 мільйони доларів. 85% цих коштів мають піти на місію ООН з міграції і 15% підуть на Shakhtar Social, як і випадку з Тоттенхемом", – сказав Свиридов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться о 12:00 у Токіо на Японському національному стадіоні. Цей матч стане завершальним для донеччан у 2023 році.

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