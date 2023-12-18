В товарищеском поединке Шахтер в Токио сыграет с представителем J1- Лиги – Ависпа Фукуока. Состав "горняков" и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Благотворительный поединок между японской и украинской командами начнется в 12:00 по киевскому времени. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт", на официальном YouTube-канале Шахтера и в этой новости на "Футбол 24". Предыдущим благотворительным поединком Шахтера был матч с Тоттенхэмом, который состоялся летом в Лондоне.

Игра пройдет в Токио на Японском национальном стадионе. Все собранные средства будут переданы пострадавшим от российской агрессии. Этот матч станет завершающим для дончан в 2023 году.

К слову, Ависпа Фукуока за свою историю провел в высшем дивизионе Японии 9 сезонов (лучший результат – 8-е место в 2021 году), и является старейшим клубом J1-лиги, который никогда не выигрывал трофеев на национальном уровне.