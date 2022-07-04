Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался по поводу предстоящих слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) относительно апелляции России на запрет ее командам выступать в международных футбольных соревнованиях.

"CAS не может поддержать российскую апелляцию. Спорт в России и футбол в частности, являются важным инструментом государственной пропаганды, продвигая российскую политику смерти и разрушения. Бессмысленное вторжение России и массовые убийства в Украине не имеют ничего общего с fair-play (честной игрой), демократией и солидарностью – ценностями, которые призваны продвигать спорт.

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Крайне важно, чтобы суд поддержал организации из разных сфер по всему миру в исключении и изоляции России от любого "нормального существования", пока она не прекратит войну с Украиной, и не откажется от всех оккупированных украинских территорий", – приводит слова Палкина официальный Telegram-канал Шахтера.

Отметим, что россиян исключили из международных соревнований из-за нападения на Украину. Агрессоры надеются, что смогут вернуться в цивилизованный мир, в том числе и на футбольных полях.