Директор Шахтера по футболу Дарио Срна поделился эмоциями после встречи с 6-летним Ильей Костушевичем из Мариуполя, родители которого погибли во время ракетных ударов российских оккупантов по городу.

"Мой родной отец стал сиротой во время Второй мировой войны. Ни один ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей. Большая трагедия, что история повторяется таким разрушительным образом.

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Сегодня я стою перед Ильей, 6-летним мальчиком, недавно потерявшим обоих родителей в Мариуполе. Он ровесник моего сына, и такое чувство, будто я смотрю в глаза своего покойного отца. Мое сердце разрывается.

Мы должны сделать абсолютно все возможное, чтобы помочь Илье и многим другим детям и дать им надежду. И также мы должны сделать все возможное, чтобы в истории перестали повторяться эти ужасы", – написал Срна на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, Дарио организовал для Ильи разговор с Лукой Модричем, а также подарил мальчику форму Шахтера и бутсы.

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