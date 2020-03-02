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"Обещали огромные деньги и бонусы": Мхитарян назвал клубы, в которые мог перейти из Шахтера

14:16 163 Читати українською
"Обещали огромные деньги и бонусы": Мхитарян назвал клубы, в которые мог перейти из Шахтера
Генрих Мхитарян / Eurosport

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян рассказал о предложениях, которые он получал в период своих выступлений за Шахтер.

"Был интерес Спартака. Когда я был в Шахтере, думал, что играю в сильнейшей на тот момент команде СНГ. Не было смысла переходить в Спартак, потому что хотел играть в Европе.

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В Анжи обещали огромные деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался. Сколько предлагали? Чуть меньше, чем у Это'О. 20 миллионов не было, немного меньше", – сказал Мхитарян Youtube-каналу Красава.

Напомним, армянский хавбек в 2013 году перешел из Шахтера в дортмундскую Боруссию. Впоследствии его приобрел Манчестер Юнайтед. Также Мхитарян выступал за лондонский Арсенал, из которого перешел в Рому на правах аренды.

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