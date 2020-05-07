В Серии А остался только один игрок, инфицированный коронавирусом

Футбольный мир продолжает оправляться от последствий коронавируса. В Серии А остался один зафиксированный случай заражения.

Италия едва ли не больше всех среди европейских стран пострадала от пандемии. Очевидно, что не могли стать исключением и футболисты. Всего в командах Серии А было официально зафиксировано 16 случаев заболевания.

Ювентус подтвердил, что Дибала вылечился от коронавируса

Больше всего пострадала Сампдория – 6 игроков сдали положительный тест на COVID-19. У Ювентуса и Фиорентины – по три. По одному больному было в Вероне, Милане и Аталанте. Сейчас на всю лигу остается только один инфицированный игрок – это неназванный футболист Торино, сообщает Goal.

Уже вылечились: Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все – Ювентус), Душан Влахович, Патрик Кутроне, Герман Пеццелла (все – Фиорентина), Маноло Габбьядини, Альбин Экдаль, Антонио Ла Гумина, Мортен Торсбю, Фабио Депаоли, Бартош Берешински (все – Сампдория), Маттия Дзакканьи (Верона), Даниэль Мальдини (Мілан), Марко Спортьелло (Аталанта).

Правительство Италии официально разрешило командам вернуться к тренировкам

Напомним, Совет министров Италии позволил клубам Серии А возобновить тренировки при условии соблюдения противоэпидемиологических мер. Ряд клубов, среди которых Ювентус и Милан, уже начали подготовку. Окончательная дата возобновления чемпионата пока неизвестна.