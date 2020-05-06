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Ювентус подтвердил, что Дибала вылечился от коронавируса

19:44 10 Читати українською
Ювентус подтвердил, что Дибала вылечился от коронавируса
Пауло Дибала / Getty images

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала наконец завершил борьбу с коронавирусом.

"Дибала прошел двойную проверку на коронавирус. Оба теста на Covid-19 показали отрицательный результат. Следовательно, игрок выздоровел и больше не вынужден находиться в условиях домашней изоляции", – говорится в заявлении пресс-службы Ювентуса.

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Впервые 26-летний форвард сдал положительный тест 21 марта. Позже он объявил о выздоровлении, но у Дибалы снова диагностировали болезнь. В общем аргентинец трижды сдавал положительный тест. Также болела и девушка нападающего Ювентуса.

Напомним, Дибала перебрался в Ювентус в 2015 году из Палермо. В сезоне 2019/20 провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Главное Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Италия коронавирус
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