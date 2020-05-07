У Серії А залишився лише один гравець, інфікований коронавірусом

Футбольний світ продовжує оговтуватися від наслідків коронавірусу. В Серії А залишився один зафіксований випадок зараження.

Італія ледь не найбільше серед європейських країн постраждала від пандемію. Очевидно, що не могли стати виключенням і футболісти. Загалом у командах Серії А було офіційно зафіксовано 16 випадків захворювання.

Ювентус підтвердив, що Дибала вилікувався від коронавірусу

Найбільше постраждала Сампдорія – 6 гравців здали позитивний тест на COVID-19. У Ювентуса та Фіорентини – по три. По одному хворому було у Вероні, Мілані та Аталанті. Наразі на всю лігу залишається лише один інфікований гравець – це неназваний футболіст Торіно, повідомляє Goal.

Вже вилікувалися: Даніеле Ругані, Блез Матюйді, Пауло Дибала (всі – Ювентус), Душан Влаховіч, Патрік Кутроне, Герман Пеццелла (всі – Фіорентина), Маноло Габб'ядіні, Альбін Екдаль, Антоніо Ла Гуміна, Мортен Торсбю, Фабіо Депаолі, Бартош Берешинскі (всі – Сампдорія), Маттія Дзакканьї (Верона), Даніель Мальдіні (Мілан), Марко Спортієлло (Аталанта).

Уряд Італії офіційно дозволив командам повернутися до тренувань

Нагадаємо, Рада міністрів Італії дозволила клубам Серії А відновити тренування за умови дотримання протиепідеміологічних заходів. Низка клубів, серед яких Ювентус та Мілан, вже розпочали підготовку. Кінцева дата відновлення чемпіонату наразі невідома.