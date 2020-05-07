toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

У Серії А залишився лише один гравець, інфікований коронавірусом

7 травня 16:58 219 Читать на русском
У Серії А залишився лише один гравець, інфікований коронавірусом
Пауло Дибала / фото із соцмереж

Футбольний світ продовжує оговтуватися від наслідків коронавірусу. В Серії А залишився один зафіксований випадок зараження.

Італія ледь не найбільше серед європейських країн постраждала від пандемію. Очевидно, що не могли стати виключенням і футболісти. Загалом у командах Серії А було офіційно зафіксовано 16 випадків захворювання.

Ювентус підтвердив, що Дибала вилікувався від коронавірусу

Найбільше постраждала Сампдорія – 6 гравців здали позитивний тест на COVID-19. У Ювентуса та Фіорентини – по три. По одному хворому було у Вероні, Мілані та Аталанті. Наразі на всю лігу залишається лише один інфікований гравець – це неназваний футболіст Торіно, повідомляє Goal.

Вже вилікувалися: Даніеле Ругані, Блез Матюйді, Пауло Дибала (всі – Ювентус), Душан Влаховіч, Патрік Кутроне, Герман Пеццелла (всі – Фіорентина), Маноло Габб'ядіні, Альбін Екдаль, Антоніо Ла Гуміна, Мортен Торсбю, Фабіо Депаолі, Бартош Берешинскі (всі – Сампдорія), Маттія Дзакканьї (Верона), Даніель Мальдіні (Мілан), Марко Спортієлло (Аталанта).

Уряд Італії офіційно дозволив командам повернутися до тренувань

Нагадаємо, Рада міністрів Італії дозволила клубам Серії А відновити тренування за умови дотримання протиепідеміологічних заходів. Низка клубів, серед яких Ювентус та Мілан, вже розпочали підготовку. Кінцева дата відновлення чемпіонату наразі невідома.

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
6014
Теги
Ювентус Ювентус коронавірус Італія Мілан Мілан Серія А Фіорентина Фіорентина Сампдорія Сампдорія Торіно Торіно
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Гірник-Спорт
00:00
Авангард
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук