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В Сербии четвертьфинал Кубка посетили "миллионы" зрителей, а закончилось все счетом 5 целых 4 десятых – курьез дня

00:24 9 Читати українською
В Сербии четвертьфинал Кубка посетили "миллионы" зрителей, а закончилось все счетом 5 целых 4 десятых – курьез дня
ФК Войводина

До курьеза в сербской прессе привел поединок 1/4 финала национального Кубка между Войводиной и Младостю.

Поединок завершился со счетом 0:0, поэтому судьба путевки в полуфинал турнира решалась в серии послематчевых пенальти. Единственным, кто не реализовал свой удар, стал игрок Младости Предраг Павлович.

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Войводина, выиграв в серии 5:4, вышла в следующий раунд Кубка. Однако матч в Сербии точно еще долго будут помнить, хотя заслуги футболистов в этом мало.

Дело в том, что ведущая тамошнего телевидения, рассказывая об игре, допустила курьезную ошибку. Она сказала, что что матч посетили миллионы зрителей, а Войводина победила со счетом 5 целых 4 десятых.

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