Виклик зірці Динамо: 21-річний форвард забив 3 нереальні голи з центра поля – відео шедеврів підірвали мережу

Форвард молодіжної збірної Чорногорії Балша Секуліч забиває не дуже часто, але яскраво. Гравець Подгоріци знову вразив усі Балкани.

У своїй недовгій кар'єрі 21-річний нападник встиг наколотити якихось 9 м'ячів і виграти чемпіонат Чорногорії. Однак знаменитим він став через свою вбивчу здатність забивати нереальні голи метрів з 50. Схожим чином не гребує частенько пробивати зірковий запасний київського Динамо Карлос Де Пена, який намагався навіть Шахтарю забити з центра поля, а ще раніше таким шедевром тішив вболівальників легенда Металіста Шав'єр.

Секуліч вирішив, що він нічим не гірший, і поставив ці удари на конвейєр. Після понад 80-денної паузи відновився чемпіонат Чорногорії. І якщо перший матч після перерви Подгоріца не змогла виграти (0:0), то в наступному привезла з виїзду розгромну перемогу над Рударом (3:0)

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Цікаво, що Секуліч вийшов лише на 88-й хвилині, а поклав свій м'яч на 90-й. Подгоріца перервала 8-матчеву серію без перемог. Така собі відповідь Де Пені, якого часто випускають по перерві. Востаннє команда Балші брала 3 очки також у матчі, в якому відзначився 21-річний джокер.

Секуліч почав свою кар'єру 4 сезони тому, коли йому виповнилося 18 років. Перший гол з центра поля чорногорець забив за Будучность у ворота Іскри у 2017-му, а матч завершився перемогою його команди 3:0. Форвард також вийшов на заміну на останні хвилини. У складі Будучності став чемпіоном Чорногорії і міг зіграти проти Зорі в Лізі Європи 2019/20, якби не змінив клуб у пошуках більшої ігрової практики. Зараз з командою, що вперше вийшла в елітну Першу лігу, відчайдушно намагається пробитися в ЛЄ і має зіграти у півфіналі місцевого Кубка.

Балша повторив свій витвір, уже виступаючи за Подгоріцу в поєдинку проти Сутьєски в листопаді 2019-го (2:2). Зараз на його рахунку рівно третина від загальної кількості голів у чемпіонатах забиті з центра поля, в поточному сезоні таких влучань уже 2, а загалом після свого приходу поклав 4 – кар'єрний рекорд за ігровий рік.

"У футбол грають головою. Ви можете використовувати фізичну силу скільки завгодно, але є щось, що називається футбольним інтелектом. І це завжди буде важливішим", – сказав Лука Модріч за декілька місяців до того, як отримав Золотий м'яч. Секуліч зізнавався, що його секрет простий. У своїх перших голах з шаленої відстані просто помічав, що воротар покинув свою рамку на 16 метрів, і вчасно ухвалював рішення.

Третій же супергол перспективний чорногорець практично передбачив... ще до виходу на поле. "Я просто сказав своїм партнерам на лаві запасних, що повинен спробувати один удар, якщо отримаю можливість. Рудар володів ініціативою у другому таймі, їх воротар стояв далеко, коли вони атакували. Ми перехопили м'яч, я отримав його і спробував".