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Арбитр показал игроку неприличный жест и удалил с поля – экс-тренер Карпат стал свидетелем курьезной ситуации

08:29 12 Читати українською
Арбитр показал игроку неприличный жест и удалил с поля – экс-тренер Карпат стал свидетелем курьезной ситуации
Олег Кононов / Фото из открытых источников

В Латвию возвращается футбол, один из товарищеских матчей оказался в центре скандала.

Рига, которую возглавляет бывший наставник львовских Карпат Олег Кононов, уступила в товарищеском дерби РФШ (0:2), но главным героем матча стал судья Андрис Трейманис.

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На 75-й минуте встречи арбитр показал красную карточку темнокожему легионеру РФШ, и добавил к ней однозначный жест со средним пальцем. На фоне протестов в США, Трейманис получил массу критики и попытался объяснить свой поступок.

"После игры мне много звонили с просьбой объяснить произошедшее. Хочу лично объяснить всем, чтобы прекратить все разговоры.

В том эпизоде ​​игрок показал средний палец сопернику – по правилам за это надо удалять. Игрок, увидев красную карточку, не понял, за что ее получил. Как не понял и объяснение – пришлось повторить жест, чтобы всем стало ясно.

Бывает, что из черного делают белое и наоборот", – заявил рефери.

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Futbola klubs RFS vēlas atvainoties sava un kluba spēlētāja vārdā, kad spēles emociju sakāpinājumā tika nodemonstrēts nepiedienīgs žests pretinieka spēlētājam, par kuru spēles tiesnesis piesprieda pamatotu sarkano kartīti. Ļoti vēlamies atvainoties spēles tiesnesim A. Treimanim, kuram šobrīd absolūti nepamatoti un nepelnīti jāsaņem negācijas par to, ka uz spēlētāja jautājumu un uzstājību pēc paskaidrojuma par soda piešķiršanas iemeslu - uzskatāmi norādīja spēlētājam žestu, tādējādi parādot, ka tas ir ticis pamanīts un attiecīgi arī ir soda iemesls dēļ, kura sportists tiek noraidīts. Lūdzam nespekulēt un neturpināt izplatīt tendenciozi aizvainojošus fotoattēlus un video sižetus ar nepilnīgu šis epizodes attainojumu, kas absolūti neraksturo konkrēto situāciju kopumā, kā arī nepelnīti kaitē ļoti cienījamā augsta mēroga profesionāla tiesneša Andra Treimaņa tēlam!

Допис, поширений Futbola klubs RFS (@fk_rfs)

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