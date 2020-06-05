Арбитр показал игроку неприличный жест и удалил с поля – экс-тренер Карпат стал свидетелем курьезной ситуации

В Латвию возвращается футбол, один из товарищеских матчей оказался в центре скандала.

Рига, которую возглавляет бывший наставник львовских Карпат Олег Кононов, уступила в товарищеском дерби РФШ (0:2), но главным героем матча стал судья Андрис Трейманис.

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На 75-й минуте встречи арбитр показал красную карточку темнокожему легионеру РФШ, и добавил к ней однозначный жест со средним пальцем. На фоне протестов в США, Трейманис получил массу критики и попытался объяснить свой поступок.

"После игры мне много звонили с просьбой объяснить произошедшее. Хочу лично объяснить всем, чтобы прекратить все разговоры.

В том эпизоде ​​игрок показал средний палец сопернику – по правилам за это надо удалять. Игрок, увидев красную карточку, не понял, за что ее получил. Как не понял и объяснение – пришлось повторить жест, чтобы всем стало ясно.

Бывает, что из черного делают белое и наоборот", – заявил рефери.

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