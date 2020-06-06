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У Сербії чвертьфінал Кубка відвідали "мільйони" глядачів, а закінчилося все рахунком 5 цілих 4 десятих – курйоз дня

00:24 29 Читать на русском
У Сербії чвертьфінал Кубка відвідали "мільйони" глядачів, а закінчилося все рахунком 5 цілих 4 десятих – курйоз дня
ФК Войводина

До курйозу у сербській пресі призвів поєдинок 1/4 фіналу національного Кубка між Войводиною та Младостю.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0, тому доля путівки у півфінал турніру вирішувалася у серії післяматчевих пенальті. Єдиним, хто не реалізував свій удар, став гравець Младості Предраг Павловіч.

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Войводіна, вигравши в серії 5:4, вийшла у наступний раунд Кубка. Однак матч у Сербії точно ще довго будуть пам'ятати, хоча заслуги футболістів у цьому мало.

Річ у тім, що ведуча тамтешнього телебачення, розповідаючи про гру, припустилася курйозної помилки. Вона сказала, що що матч відвідали мільйони глядачів, а Войводина перемогла з рахунком 5 цілих 4 десятих.

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Теги
Світ Відеоновини Младость (Л) Младость (Л) Войводина Войводина футбольні курйози
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