У Сербії чвертьфінал Кубка відвідали "мільйони" глядачів, а закінчилося все рахунком 5 цілих 4 десятих – курйоз дня

До курйозу у сербській пресі призвів поєдинок 1/4 фіналу національного Кубка між Войводиною та Младостю.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0, тому доля путівки у півфінал турніру вирішувалася у серії післяматчевих пенальті. Єдиним, хто не реалізував свій удар, став гравець Младості Предраг Павловіч.

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Войводіна, вигравши в серії 5:4, вийшла у наступний раунд Кубка. Однак матч у Сербії точно ще довго будуть пам'ятати, хоча заслуги футболістів у цьому мало.

Річ у тім, що ведуча тамтешнього телебачення, розповідаючи про гру, припустилася курйозної помилки. Вона сказала, що що матч відвідали мільйони глядачів, а Войводина перемогла з рахунком 5 цілих 4 десятих.

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