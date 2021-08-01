Пресс-атташе "сине-желтых" Александр Гливинский одним из первых высказался о прощании Андрея Шевченко с главной командой страны, которое тот написал в своем Instagram.

"Не могу ничего сказать об этом. Я сам только что прочитал это в Facebook. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю.

Шевченко неожиданно попрощался со сборной Украины

Был ли контракт Шевченко с УАФ рассчитан до конца 2022 года? Я не уполномочен это комментировать", – сказал Александр Гливинский в комментарии Tribuna.

Заметим, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016-го, проведя с тех пор 52 официальные встречи. Самым большим достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

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