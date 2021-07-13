На цьому Чемпіонаті Європи сталося багато дивних і яскравих речей. Небувале досі, незрозуміле і незбагненне – сам факт, що Уемблі прийняв усі 3 вирішальні матчі турніру, чого тільки вартий. Італія била Англію в обставинах, які не могла подолати жодна інша збірна. Хоча дуже довго здавалося, що британські вибивайли не пустять і цих азартних юнців на свою закриту вечірку. Одні з головних героїв історичної перемоги, Федеріко К'єза та Джіджі Доннарумма, могли б спокійно грати цього літа на молодіжному Євро замість дорослого. Натомість хлопці, яким на двох майже стільки ж років, скільки одному К'єлліні, записують свої імена в книгу безсмертя Скуадри Адзурри.

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Джорджо, до слова, провів турнір життя, вважає Босянок. Пристрасний Фанат Кальчо ще довго не давав сину заснути криками після швидкого пропущеного гола: "Ну, як так можна помилятися у фіналі!?" Антигерой старту зустрічі Ді Лоренцо виправився і майже не помилявся згодом. Таким є футбол нинішньої Італії. Вона не боїться помилятися і мінятися, пробувати нові ходи, дивувати. Англію ж значно більше сковує страх зробити хід не туди. Полохливість – від цієї оцінки "трьох левів" просто не втекти. На іншому боці "хокейний" гол сміливця Бонуччі у парі з К'єлліні, якого можна вважати символом турніру.

Чому суперники Італії не мали жодних шансів 11 липня. Як чемпіони світу 1982 (в окремих випадках їхні родичі) своїм душевним листом змусили Скуадру Манчіні відчути зв'язок поколінь. Чому Жоржінью все-таки не монстр, а дуже навіть людина, яка поки не тягне на Золотий м'яч. Що не так із замінами і баченням Саутгейта. Як Україна збила з пантелику Англію. Хто найбільше заслуговує на гравця року за мотивами Євро-2020.

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