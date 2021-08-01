Прес-аташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський одним із перших висловився про прощання Андрія Шевченка з головною командою країни, яке той написав у своєму Instagram.

"Не можу нічого сказати про це. Я сам тільки що прочитав це у Facebook. Я зараз у відпустці, тому нічого не знаю.

Шевченко несподівано попрощався зі збірною України

Чи був контракт Шевченка з УАФ розрахований до кінця 2022 року? Я не уповноважений це коментувати", – сказав Олександр Гливинський у коментарі Tribuna.

Зауважимо, Андрій Шевченко очолив збірну України влітку 2016-го, провівши відтоді 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

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