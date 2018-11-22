"В сборной Украины – как в семье", – Пластун поделился впечатлениями от дебюта за "сине-желтых"

Защитник сборной Украины Игорь Пластун, который недавно сыграл свой дебютный матч за "сине-желтых", поделился эмоциями от пребывания в лагере национальной команды.

"Впечатления от дебюта? Конечно, остались двоякие впечатления. В первом матче со словаками получили в свои ворота четыре гола. Во втором поединке с Турцией уже сыграли лучше и самое главное – не пропустили.

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Поэтому полноценным дебютом в сборной буду для себя считать все же игру с Турцией, так как сразу играл с первых минут. Результат и игра уже вышли лучше, чем со словаками.

Поражение от Словакии? Уже через день после матча тренеры провели детальный разбор игры, все рассказали нам на теории. Проанализировали ошибки. Думаю, сильно посыпать голову пеплом не стоит, так как были эксперименты, плюс в турнирном плане эта игра уже не могла повлиять на итоговое место Украины в турнирной таблице.

Свою задачу сборная выполнила. Кроме того, на мой взгляд, в игре со Словакией были и хорошие моменты с нашей стороны, жаль только, что мы их не реализовали.

Перед отъездом из лагеря сборной Украины Шевченко пожелал удачи всем в оставшихся матчах за свои команды. Сборной удалось выполнить задание в Лиге наций, теперь надо готовиться к следующим играм. У команды отличная, дружеская атмосфера, как в семье. Это большая честь получить приглашение. Поэтому нужно много работать и дальше, чтобы заслужить вызов", – передает слова Пластуна Команда№1.

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