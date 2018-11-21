Зинченко как две европейские звезды и 75 млн экономии: фанаты Манчестер Сити впечатлены игрой украинца против Турции

Болельщики Манчестер Сити считают, что Александр Зинченко заслужил больше себя проявлять в матчах за команду Гвардиолы. Английские фанаты отмечают его игру на позиции полузащитника в матче сборной Украины против Турции.

После эксперимента в виде выхода на место левого латераля в Словакии Андрей Шевченко вернул 21-летнего исполнителя на более привычную роль центрального полузащитника. Зинченко стал лучшим в матче Украина – Турция по Instat индексу полезности, серьезно оторвавшись от всех полевых игроков. Александр также был лидером сборной по таким показателям, как ТТД (130), количество передач (91), попыток ключевых пасов (8). Также он вошел в топ-5 по количеству единоборств (13, четвертый в команде), по дриблингу (4 попытки, 3 удачные, второй среди партнеров) и по подборам мяча (7).

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Еще один интересный момент – сравнение с другими игроками атакующей линии "сине-желтой" дружины. Талант, которого подписывал сам Пеп Гвардиола, выполнил 10 действий в штрафной турок, тогда как Коваленко (3), который действовал на месте форварда, и вингеры Цыганков и Коноплянка (по 6) ощутимо не дотягивали до этого показателя. Интересно, что только Макаренко (102), Матвиенко (97) и Миколенко (93) выдали свыше 90 тактико-технических действий, а вот по сравнению с теми же игроками атаки у Александра меньше ошибок (18%). У Шапаренко и Цыганкова по 21% брака, у Коноплянки – 25, у Болбата – 38, у Коваленко – 41, у Шведа – 62, у Борячука – 100.

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Зинченко эффективно, а местами эффектно работал и на атаку, и на оборону. Это не могли не отметить болельщики Манчестер Сити. Украинца после такой игры видят не только на левом фланге защиты, но и в качестве достойного и экономного варианта для полузащиты. "Вот что я имел в виду, когда говорил, что Гвардиола тотально сделал из него совершенно нового игрока".

This is what i mean when i said Guardiola fully made him a whole new player @AndresUrbinaa https://t.co/cVZ6GQM8Qv — Сesar Cano (@cmc3355) 21 листопада 2018 р.

"Как по мне, Зинченко и Фоден должны выйти в стартовом составе на выходных". Смти, к слову, едет в гости к Вест Хэму Ярмоленко.

Zinchenko and Foden both start this weekend for me#MCFC — Ryan (@RyanStormrage) 21 листопада 2018 р.

"Зинченко настолько хорош. Действительно разочаровывает то, что он не может пробиться в полузащиту. Какой игрок".

Zinchenko is so good. It's actually gutting that he can't get in our midfield. What a player. https://t.co/RUf0VVFgeJ — Sean (@City_Sean) 21 листопада 2018 р.

"Заметны оттенки Касорлы в этом матче. Если вам он не нужен, отдайте его нам", – даже фанаты Арсенала подключились к дискуссии об уровне украинца.

Seeing shades of prime Cazorla in this clip If you don't want him, we'll take him — C (@ArsenaIEditor) 21 листопада 2018 р.

"Мне откровенно интересно, почему мы до сих пор не попробовали его в роли Фернандиньо? Думаю со временем он может быть хорошим резервным вариантом и сохранить нам 50 миллионов фунтов".

I’m genuinely curious, why haven’t we tried him in the Dinho role? I think with time to adjust he might be a good backup option and save us over £50m — $auce Guzman (@jguzman1524) 21 листопада 2018 р.

"Знаю, что у него проблемы с оборонной игрой, но ему только 21 и он может научиться. Я бы лучше ставил Делфа левым защитником, а Зинча опорником". "Также на это надеюсь. У него есть задатки, чтобы играть рядом с Силвой и Де Брюйне".

I hope so too. He has the skills to slot beside Silva and KDB in midfield as well. — RB (@2SilvasYouKnow) 21 листопада 2018 р.

"Зинченко очень хорошо играет. Представляю себе, какой шум стоял бы, если бы он был англичанином".

Zinchenko is very good. Imagine the hype he would be getting if he was English — Obong (@wenyuKumbi) 21 листопада 2018 р.

"Сити должен будет заплатить рекордные 75 млн фунтов, чтобы выиграть у Барселоны войну за Фрэнки Де Йонга". "Когда у нас есть такие, как Фоден, Зинченко, Гюндоган, Дуглас? Для чего нам эта война. Пусть Барса забирает. Таким образом мы потеряли Санчо и теряем Диаса".

When we have the likes of foden zinchenko, gundo, douglas?? Dont get why we need to dish out 75m in a bidding war?? let barca have him. This is why we lost sancho and why we're losing diaz. https://t.co/ZVOrvJXJa2 — Dev (@devron_d) 21 листопада 2018 р.

"Зинченко должен играть после международных матчей. Думаю, Пепу стоит попробовать его в центре поля на кубковых матчах".

I forgot all about Gundo . Zinchenko should play after the international game and I think Pep should try him out at DM in cup games — Wara (SickoMode) (@EdersonEra) 21 листопада 2018 р.

"Зинченко на пути к тому, чтобы стать нашей собственной версией Джошуа Киммиха (игрок Баварии и сборной Германии). Ориентированный на атаку с качествами для игры в обороне. Сейчас все в его руках".

Zinchenko is going to be our own version of Joshua Kimmich. An attack-minded player with the qualities of a defensive player. The stage is his now — Tact (@Mescudy) 21 листопада 2018 р.

"Делфи и Зинченко, которые играют только левого защитника в Сити, выдали отличное выступление на позиции полузащитника в своих сборных".

Zinchenko, the midfielder, for Ukraine last night.



Delph and Zinchenko, who only play as left-backs for City, have given excellent performances as midfielders for their respective national teams. pic.twitter.com/VCCuca9rgu — Man City Delhi (@ManCityDelhi) 21 листопада 2018 р.

"Хочу увидеть следующее: Зинченко играет на месте 6-го номера за Сити хотя бы один матч. Его отношение и тяжелый труд – это топ. Что-то мне подсказывает, что он будет крутым там. Печально, если он уйдет от нас".

One of the things I want to watch is Zinchenko playing at 6 for City for just a game at least. His attitude & hard work is top notch.Something tells me he will be a hit there.I hope Pep plays him once there before he leaves if that's the fate. He's a player I'd be sad to see go. — Nepali Man (@MCFCPradip) 21 листопада 2018 р.

"Зинченко должен уйти на 1 год в аренду в команду, где будет играть каждую неделю и на позиции полузащитника", – украинца все еще рассчитывают увидеть в более естественной для него центральной зоне.

ZINCHENKO should go on a 1 year Loan Deal to a club he can play every week and in Midfield pic.twitter.com/MnY4sGus3j — Mike (@GeniusKDB) 20 листопада 2018 р.

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