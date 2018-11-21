Зинченко как две европейские звезды и 75 млн экономии: фанаты Манчестер Сити впечатлены игрой украинца против Турции

Болельщики Манчестер Сити считают, что Александр Зинченко заслужил больше себя проявлять в матчах за команду Гвардиолы. Английские фанаты отмечают его игру на позиции полузащитника в матче сборной Украины против Турции.
После эксперимента в виде выхода на место левого латераля в Словакии Андрей Шевченко вернул 21-летнего исполнителя на более привычную роль центрального полузащитника. Зинченко стал лучшим в матче Украина – Турция по Instat индексу полезности, серьезно оторвавшись от всех полевых игроков. Александр также был лидером сборной по таким показателям, как ТТД (130), количество передач (91), попыток ключевых пасов (8). Также он вошел в топ-5 по количеству единоборств (13, четвертый в команде), по дриблингу (4 попытки, 3 удачные, второй среди партнеров) и по подборам мяча (7).
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Еще один интересный момент – сравнение с другими игроками атакующей линии "сине-желтой" дружины. Талант, которого подписывал сам Пеп Гвардиола, выполнил 10 действий в штрафной турок, тогда как Коваленко (3), который действовал на месте форварда, и вингеры Цыганков и Коноплянка (по 6) ощутимо не дотягивали до этого показателя. Интересно, что только Макаренко (102), Матвиенко (97) и Миколенко (93) выдали свыше 90 тактико-технических действий, а вот по сравнению с теми же игроками атаки у Александра меньше ошибок (18%). У Шапаренко и Цыганкова по 21% брака, у Коноплянки – 25, у Болбата – 38, у Коваленко – 41, у Шведа – 62, у Борячука – 100.
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Зинченко эффективно, а местами эффектно работал и на атаку, и на оборону. Это не могли не отметить болельщики Манчестер Сити. Украинца после такой игры видят не только на левом фланге защиты, но и в качестве достойного и экономного варианта для полузащиты. "Вот что я имел в виду, когда говорил, что Гвардиола тотально сделал из него совершенно нового игрока".
"Как по мне, Зинченко и Фоден должны выйти в стартовом составе на выходных". Смти, к слову, едет в гости к Вест Хэму Ярмоленко.
"Зинченко настолько хорош. Действительно разочаровывает то, что он не может пробиться в полузащиту. Какой игрок".
"Заметны оттенки Касорлы в этом матче. Если вам он не нужен, отдайте его нам", – даже фанаты Арсенала подключились к дискуссии об уровне украинца.
"Мне откровенно интересно, почему мы до сих пор не попробовали его в роли Фернандиньо? Думаю со временем он может быть хорошим резервным вариантом и сохранить нам 50 миллионов фунтов".
"Знаю, что у него проблемы с оборонной игрой, но ему только 21 и он может научиться. Я бы лучше ставил Делфа левым защитником, а Зинча опорником". "Также на это надеюсь. У него есть задатки, чтобы играть рядом с Силвой и Де Брюйне".
"Зинченко очень хорошо играет. Представляю себе, какой шум стоял бы, если бы он был англичанином".
"Сити должен будет заплатить рекордные 75 млн фунтов, чтобы выиграть у Барселоны войну за Фрэнки Де Йонга". "Когда у нас есть такие, как Фоден, Зинченко, Гюндоган, Дуглас? Для чего нам эта война. Пусть Барса забирает. Таким образом мы потеряли Санчо и теряем Диаса".
"Зинченко должен играть после международных матчей. Думаю, Пепу стоит попробовать его в центре поля на кубковых матчах".
"Зинченко на пути к тому, чтобы стать нашей собственной версией Джошуа Киммиха (игрок Баварии и сборной Германии). Ориентированный на атаку с качествами для игры в обороне. Сейчас все в его руках".
"Делфи и Зинченко, которые играют только левого защитника в Сити, выдали отличное выступление на позиции полузащитника в своих сборных".
"Хочу увидеть следующее: Зинченко играет на месте 6-го номера за Сити хотя бы один матч. Его отношение и тяжелый труд – это топ. Что-то мне подсказывает, что он будет крутым там. Печально, если он уйдет от нас".
"Зинченко должен уйти на 1 год в аренду в команду, где будет играть каждую неделю и на позиции полузащитника", – украинца все еще рассчитывают увидеть в более естественной для него центральной зоне.
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