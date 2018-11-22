"У збірній України – як в родині", – Пластун поділився враженнями від дебюту за "синьо-жовтих"

Захисник збірної України Ігор Пластун, який нещодавно зіграв свій дебютний матч за "синьо-жовтих", поділився емоціями від перебування у таборі національної команди.

"Враження від дебюту? Звичайно, залишилися двоякі враження. У першому матчі зі словаками отримали в свої ворота чотири голи. У другому поєдинку з Туреччиною вже зіграли краще і найголовніше – не пропустили.

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Тому повноцінним дебютом у збірній буду для себе вважати все ж гру з Туреччиною, тому що відразу грав з перших хвилин. Результат і гра вже вийшли кращими, ніж зі словаками.

Поразка від Словаччини? Вже через день після матчу тренери провели детальний розбір гри, все розповіли нам на теорії. Проаналізували помилки. Думаю, сильно посипати голову попелом не варто, тому що були експерименти, плюс в турнірному плані ця гра вже не могла вплинути на підсумкове місце України в турнірній таблиці.

Своє завдання збірна виконала. Крім того, на мій погляд, в грі зі Словаччиною були і хороші моменти з нашого боку, шкода тільки, що ми їх не реалізували.

Перед відїздом з табору збірної України Шевченко побажав удачі всім в матчах, що залишилися за свої команди. Збірній вдалось виконати завдання в Лізі націй, тепер треба готуватися до наступних ігор. У команди відмінна, дружня атмосфера, як у родині. Це велика честь отримувати запрошення. Тому треба багато працювати і надалі, щоб заслужити виклик", – передає слова Пластуна Команда№1.

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