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Украина – один из главных сюрпризов Лиги наций: в Испании назвали наибольшую заслугу Шевченко

17:42 272 Читати українською
Украина – один из главных сюрпризов Лиги наций: в Испании назвали наибольшую заслугу Шевченко
Шевченко на тренировке сборной Украины

Удачное выступление сборной Украины на групповом этапе Лиги наций был высоко оценен авторитетным испанским изданием Marca.

"Украина не имела равных на групповом этапе, пробившись в дивизион А еще за тур до завершения соревнований. Легендарный Андрей Шевченко, лучший бомбардир в истории "сине-желтых", существенно омолодил состав, дав шанс таким футболистам как Коваленко (21), Яремчук ( 22) или Зинченко (21).

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Однако старожилы команды – Пятов, Ярмоленко и Коноплянка – продолжают играть важную роль в команде. Удачное сочетание молодежи и опыта стало залогом успеха подопечных Шевченко", – отмечает Marca.

В рейтинге главных сюрпризов Лиги наций по версии авторитетного издания оказались еще 7 команд: Нидерланды, Швейцария, Босния и Герцеговина, Финляндия, Норвегия, Сербия и Румыния.

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина Украина Мир Лига наций
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