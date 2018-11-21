Украина – один из главных сюрпризов Лиги наций: в Испании назвали наибольшую заслугу Шевченко

Удачное выступление сборной Украины на групповом этапе Лиги наций был высоко оценен авторитетным испанским изданием Marca.

"Украина не имела равных на групповом этапе, пробившись в дивизион А еще за тур до завершения соревнований. Легендарный Андрей Шевченко, лучший бомбардир в истории "сине-желтых", существенно омолодил состав, дав шанс таким футболистам как Коваленко (21), Яремчук ( 22) или Зинченко (21).

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Однако старожилы команды – Пятов, Ярмоленко и Коноплянка – продолжают играть важную роль в команде. Удачное сочетание молодежи и опыта стало залогом успеха подопечных Шевченко", – отмечает Marca.

В рейтинге главных сюрпризов Лиги наций по версии авторитетного издания оказались еще 7 команд: Нидерланды, Швейцария, Босния и Герцеговина, Финляндия, Норвегия, Сербия и Румыния.

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