"Семью, как только все началось, отправил в Польшу. Они пока у Артема Путивцева, который играет за Термалику. Решили, что так будет безопаснее.

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Во Львове ситуация немного напряженная, как и везде, но люди очень организованы, сплочены и максимально сконцентрированы. Все готовы помогать каждую минуту. Смотришь на все это и реально гордишься народом своей страны.

Рашисты – коварны и подлые. Они такие, к слову, и в спорте. Все им вечно не так, везде их оскорбляют. Не стесняются принимать запрещенные препараты, радуются своими левыми победами. Страшные люди. Но какие они люди…

В 2014 году, когда все начиналось, я был в донецком Металлурге. Отправил семью на самолете, а на следующий день аэропорт Донецка был уже закрыт. Через некоторое время в город заехали танки, а затем начался весь этот цирк с референдумами. К сожалению, нам тогда не удалось остановить захватчиков, и они решили, что это можно повторить еще раз. Россияне полагали, что в Харькове, Николаеве или Сумах их будут ждать с цветами, но наши люди хорошо все понимают.

У нас демократическая страна, где живут свободные люди. А там – зомби. Они до сих пор не смогут понять, почему не сдаются Харьков, Чернигов, Мариуполь. Почему украинцы не убегают к ним? Почему все уезжают на Запад? Человек хотя бы с каким-то разумом должен сам ответить на этот вопрос. Телевизор ему для этого не нужен", – сказал Панькив в комментарии Zbirna.com.

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