"Сім’ю, як тільки все почалося, відправив до Польщі. Вони наразі у Артема Путівцева, який грає за Термаліку. Вирішили, що так буде безпечніше.

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У Львові ситуація трохи напружена, як і скрізь, але люди дуже організовані, згуртовані та максимально сконцентровані. Всі готові допомагати кожної хвилини. Дивишся на все це – і реально пишаєшся народом своєї країни.

Рашисти – підступні та підлі. Вони такі, до речі, і в спорті. Все їм вічно не так, скрізь їх ображають. Не стидаються приймати заборонені препарати, тішаться своїми лівими перемогами. Страшні люди. Але які вони люди…

У 2014-му році, коли все починалось, я був у донецькому Металурзі. Відправив сім’ю літаком, а наступного дня аеропорт Донецька був вже зачинений. Через деякий час у місто заїхали танки, а потім почався весь той цирк з референдумами. На жаль, нам тоді не вдалося зупинити загарбників, і вони вирішили, що таке можна повторити ще раз. Росіяни гадали, що в Харкові, Миколаєві чи Сумах їх будуть чекати з квітами, але наші люди добре все розуміють.

У нас демократична країна, в якій живуть вільні люди. А там – зомбі. Вони досі не зможуть зрозуміти, чому не здаються Харків, Чернігів, Маріуполь. Чому українці не тікають до них? Чому всі їдуть на Захід? Людина хоча б з якимось розумом має сама відповісти на це питання. Телевізор їй для цього не потрібен", – сказав Паньків у коментарі Zbirna.com.

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