"У меня, как, пожалуй, у большинства украинцев ситуация стабильно напряженная. У нас есть партнеры в Польше, поэтому занимаемся гуманитарной помощью матерям, у которых дети до двух лет. Это детское питание, памперсы и другие сопутствующие товары.

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Я даже предположить не мог, что в Украине такое может произойти. Мы ведь не знаем, что в голове у одного человека, хотя его и человеком уже не назовешь. Уже столько произошло на нашем веку, что казалось, удивляться нечему. Однако нашелся деятель, который своими грязными поступками всех переплюнул. Одним словом, беспредел. Обиднее всего, что россия ведет войну против мирного населения. Позор.

А насчет российских спортсменов, набравших в рот воды, как будто бы ничего и не произошло... Боязнь высказаться у них преобладает. Что говорить, если их недалекое правительство на законодательном уровне закрыло для простых людей социальные сети. Бред.

Очень хочется, чтобы как можно скорее наступил мир, и все украинцы снова вернулись к привычной жизни. Хотя не у всех это получится сразу, учитывая, какие разрушения нашей стране принес агрессор", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сегодня уже 31 день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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