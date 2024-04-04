С гастролями на Россию приехал Кафу – легендарный экс-футболист Милана, Ромы и сборной Бразилии. У чемпиона мира огромные долги, поэтому он не придумал ничего лучшего, чем взять кровавые деньги от представителей страны-оккупантки.

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Бразилец на аудиторию в более чем три миллиона своих подписчиков рассказывает, как его приветливо встретили на России. Под соответствующим постом Кафу в Instagram лайк поставил спортивный директор Шахтера Дарио Срна.

Это очень диссонирует с позицией донецкого клуба, который всячески отстаивает идею, что возвращать российский футбол в цивилизованный мир нельзя, по крайней мере пока оккупанты продолжают бомбить Украину и убивать ее граждан.

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