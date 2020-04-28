"В Реале он не продержался бы и один сезон": Коста раскритиковал звездного тренера, которому не хватает человечности

Форвард Атлетико Диего Коста поделился не слишком теплыми воспоминаниями о сотрудничестве с Антонио Конте в Челси.

"У нас были проблемы за пределами поля, но я думаю, что он действительно хороший менеджер. У меня нет никаких обид на Конте.

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Но для того, чтобы стать топ-менеджером, ему нужно добавить человечности в своем руководстве командой. Он очень подозрителен. Например, в Реале он не продержался бы и одного сезона", – обьяснил Коста в интервью ESPN Brazil.

Добавим, что скандальный испанец был лучшим бомбардиром Челси (20 голов), который под руководством Конте выиграл АПЛ 2016/17.

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