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Симеоне в космосе, Клопп за пределами топ-3, экс-босс Ярмолы имеет больше, чем наставники Юве и ПСЖ – заработки тренеров

19:26 105 Читати українською
Симеоне в космосе, Клопп за пределами топ-3, экс-босс Ярмолы имеет больше, чем наставники Юве и ПСЖ – заработки тренеров
Симеоне та Клопп / PA

Авторитетное издание France Football на основе собственных данных опубликовало рейтинг тренеров, которые больше всего зарабатывают в сезоне 2019/20. Учитывалась не только зарплата в течение текущей кампании и бонусы по итогам предыдущего сезона, но и доходы из других источников. Все суммы для удобства переведены в евро.

1. Диего Симеоне (Атлетико) – 40,5 миллиона евро

Симеоне имеет самый вкусный тренерский контракт в мировом футболе – 40 млн годовых до вычета налогов и 22 млн "чистыми". Неудивительно, ведь он главная звезда клуба. Аргентинец получает дополнительную копейку от партнерства с Range Rover и зарабатывает на недвижимости.

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2. Антонио Конте (Интер) – 30 миллионов евро

В 2019-м Конте сорвал джекпот: весной подписал соглашение с Интером на сумму 20,2 млн годовых (11 млн к выдаче), а в августе наконец получил от Челси 9,8 млн за разрыв контракта после длительных споров.

3. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 27 миллионов евро

УЕФА дисквалифицировал команду Александр Зинченко из Лиги чемпионов на 2 года, однако украинец не потеряет тренера – Гвардиола твердо настроен хотя бы отработать текущий контракт с Сити (до 2021-го). Каталонец получает в Манчестере 22 млн в год. Клуб "подогнал" Пепу еще двух партнеров, которые вместе с Puma, Nissan и Dsquared обогащают его на 5 млн.

4. Юрген Клопп (Ливерпуль) – 24 миллиона евро

Клопп недавно подписал новый контракт с Ливерпулем до 2024-го, по которому зарабатывает 16,5 млн в год, получая дополнительные выплаты бонусами. Кроме этого, Юрген имеет много спонсорских соглашений: от известных мировых брендов (Nivea, Opel, Phillips) до немецких корпораций (VR-Bank, Deutsche Vermögensberatung), пивных компаний (Erdinger) и игровых стартапов (Digamore).

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5. Жозе Моуринью (Тоттенхэм) – 23 миллиона евро

Моуринью с 2005-го в рейтинге France Football никогда не опускался ниже второго места, а теперь откатился аж на пятое. В Тоттенхэме он имеет солидную зарплату – 16,5 млн в пересчете на евро. Но спонсорские контракты приносят ему меньше денег, чем Клоппу. Что удивительно, учитывая статус партнеров (Adidas, Hublot, Paddy Power, Top Eleven), с которыми сотрудничает Жозе. Португалец во время "творческой паузы" неплохо пополнил свой счет гонорарами за появление на ТВ – в эфире Sky Sports и пропагандистского канала Russia Today.

5. Зинедин Зидан (Реал) – 23 миллиона евро

После возвращения Зидан подписал значительно более выгодный контракт с Реалом и зарабатывает в полтора раза больше, чем во время первого пришествия. Сейчас его зарплата оценивается в 21 млн годовых (12 млн "чистыми") – больше, чем у Моуринью и Клоппа. Впрочем, со спонсорами Зизу почти не связан – только Adidas ощутимо увеличивает доходы француза.

7. Эрнесто Вальверде (свободный агент) – 19 миллионов евро

Барселона уволила Вальверде, но в финансовом плане "муравей" не сильно пострадал. В этом сезоне клуб выплачивает ему 17 млн: годовая зарплата и компенсация за разрыв соглашения. А еще он получил около 2 млн в виде бонусов.

8. Фабио Каннаваро (Гуанчжоу Эвергранд) – 14 миллионов евро

Чемпион мира-2006 имеет в Китае контракт с 12 млн годовых, в котором предусмотрены щедрые бонусы. Их Каннаваро тоже забрал, выиграв с Гуанчжоу Эвергранд внутренний чемпионат. Дополнительные доходы итальянцу обеспечивает партнерство с Nike.

9. Массимилиано Аллегри (свободный агент) – 13,5 миллиона евро

Ювентус прошлым летом прекратил сотрудничество с Аллегри, но весь текущий сезон выплачивает ему деньги по контракту, действующему до июня 2020-му. Таким образом, Макс мог спокойно посвятить себя изучению английского, получая 13,5 млн (7,5 млн чистыми) просто так.

10. Рафаэль Бенитес (Далянь Ифан) – 13 миллионов евро

Самый высокооплачиваемый тренер китайской Суперлиги. Далянь Ифан пригласил Бетинеса и поставил перед ним задачу стать чемпионом. Как только пандемия коронавируса уйдет, Рафа должен приступить к выполнению, ведь других доходов, кроме этого контракта, у него нет.

11. Карло Анчелотти (Эвертон) – 12 миллионов евро

В декабре Анчелотти потерял работу в Наполи, но сразу прилетело приглашение от Эвертона. "Ириски" предложили соглашение с 12 млн годовых. Поскольку в этом сезоне итальянец возглавил команду на середине пути, то получит к лету 6 млн. Примерно столько же поступит на его счет от Наполи: зарплата до увольнения и разнообразные бонусы, которые клуб будет перечислять до конца сезона.

12. Мануэль Пеллегрини (свободный агент) – 10,5 миллиона евро

Увольнение – выгодная штука. Пеллегрини получил 2,2 млн компенсации от Вест Хэма в дополнение к выплаченной годовой зарплате в размере 8,3 млн. И это при том, что чилийский специалист поработал с "молотобойцами" только до Рождества. Борьба за выживание – совсем не то, чего ожидали от тренера Ярмоленко владельцы ВХЮ, выписывая ему огромную зарплату.

13. Маурицио Сарри (Ювентус) – 10,3 миллиона евро

Ювентус летом согласился выкупить его контракт у Челси. Ради возвращения на родину Сарри пришлось пожертвовать большой зарплатой. В Турине он получает около 6 млн "чистыми", но может добрать бонусами.

14. Леонарду Жардим (свободный агент) – 10,2 миллиона евро

Жардим второй раз за почти год был уволен из Монако, за что получил солидные выплаты. Кроме этого, он имел хороший еженедельный доход после возвращения в клуб.

15. Витор Перейра (Шанхай СИПГ) – 10 миллионов евро

Еще один тренер, который воспользовался щедростью китайских менеджеров и подписал контракт, не соответствующий уровню футбола в Суперлиге.

16. Маурисио Почеттино (свободный агент) – 9,4 миллиона евро

Потерял работу в Тоттенхэме, хотя недавно вывел команду в финал Лиги чемпионов. Правда, скупой Даниэль Леви вынужден еще долго "кормить" Почеттино: до увольнения аргентинец заработал 3,9 млн, а до конца сезона ему поступит еще 5,5 млн. Кроме этого, Маурисио выбил приятный бонус во время договоренности о разрыве контракта – "шпоры" выплатят ему 4,4 млн в течение следующего сезона, если он к тому времени не найдет новую работу.

17. Брэндан Роджерс (Лестер) – 9,1 миллиона евро

Роджерс в феврале 2019-го стал тренером Лестера и слепил мощную команду, которая претендует на медали в АПЛ. Зимой "лисы" изрядно подсели, потеряв в качестве футбола и результатах. Однако тренер успел выхватить роскошный контракт. Шокированное успехами руководство в декабре вдвое подняло Брэндану зарплату – с 5,5 млн до 11 млн.

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18. Томас Тухель (ПСЖ) – 8,5 миллиона евро

Тухель имеет очень скромный контракт как для ПСЖ. Неймар зарабатывает в 6 раз больше тренера, Мбаппе – в 3 раза. Поэтому поведение звезд вполне можно понять – они чувствуют себя важнее наставника. Сейчас зарплата немца составляет 7,5 млн годовых + миллион бонусами. Что уже неплохо, ведь в прошлом сезоне ему платили мизерные 5 млн, а прописанное в соглашении повышение пресса встретила враждебно из-за провала в Лиге чемпионов.

19. Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) – 8,3 миллиона евро

Подписав с "дьяволами" полноценный контракт до 2022-го, Сульшер получил годовую зарплату в размере 8,3 млн после пересчета на евро. Руководство не сумело устоять под натиском общественности после удачного стартового рывка норвежца во главе МЮ, но подстраховалось относительно низкой зарплатой – Моуринью получал на Олд Траффорд в три раза больше.

20. Бруно Женезио (Бейджин Гуоань) – 8 миллионов евро

Бывший тренер Лиона также с удовольствием поехал набивать кошелек в Китай. Женезио не пустил в рейтинг Нико Ковача и Унаи Эмери, которые с зарплатой в Баварии и Арсенале и другими выплатами от клубов после увольнений заработают за сезон 7,8 млн и 7,4 млн соответственно.

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