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Интер готов принять условия Жиру – Конте может подписать форварда бесплатно

09:36 3 Читати українською
Интер готов принять условия Жиру – Конте может подписать форварда бесплатно
Оливье Жиру / AFP

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру новый сезон может начать в составе миланского Интера.

"Нерадзурри" предложит опытному нападающему длительный контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Интер готов подписать Жиру в ближайшее трансферное окно. 33-летний француз может подписать контракт по схеме 2+1. Его зарплата составит 6,5 млн евро в год. Ныне Жиру зарабатывает 8 млн. Форвард вел переговоры с Челси, но лондонцы соглашаются лишь на 1-летний контракт. На Джузеппе Меацца чемпион мира может перебраться в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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