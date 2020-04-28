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"В Реалі він не протримався б і одного сезону": Дієго Коста розкритикував зіркового тренера, якому бракує людяності

28 квітня 11:00 1059 Читать на русском
"В Реалі він не протримався б і одного сезону": Дієго Коста розкритикував зіркового тренера, якому бракує людяності
Конте і Коста / Getty Images

Форвард Атлетіко Дієго Коста поділився не надто теплими спогадами про співпрацю з Антоніо Конте в Челсі.

"У нас були проблеми за межами поля, але я думаю, що він дійсно хороший менеджер. У мене немає жодних образ на Конте.

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Але для того, щоб стати топ-менеджером, йому потрібно додати людяності у своєму керівництві командою. Він дуже підозрілий. Наприклад, в Реалі він не протримався б і одного сезону", – пояснив Коста в інтерв'ю ESPN Brazil.

Додамо, що скандальний іспанець був найкращим бомбардиром Челсі (20 голів), який під керівництвом Конте виграв АПЛ 2016/17.

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Іспанія Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Челсі Челсі Антоніо Конте Антоніо Конте Дієго Коста Дієго Коста
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