Реал завтра проведет кубковый матч против Алькояно. Андрей Лунин должен выйти на поле, однако соперников это не слишком беспокоит. Они мечтают сыграть против Бензема.

Из-за COVID-протокола обмен футболками после матчей запрещен, поэтому Реал запросил – какую форму хотел бы получить каждый из игроков Алькояно в подарок. 90% из них выбрали футболки с фамилией Бензема, сообщает Marca.

В прошлом сезоне мадридцы также играли в Кубке Испании с Алькояно и сенсационно вылетели от слабой команды. Тот матч стал первым для Лунина за Реал и по-прежнему остается последним.

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