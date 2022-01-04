Реал завтра проведе кубковий матч проти Алькояно. Андрій Лунін повинен вийти на поле, однак суперників це не надто турбує. Вони мріють зіграти проти Бензема.

Через COVID-протокол обмін футболками після матчів заборонений, тому Реал зробив запит – яку форму хотів би отримати кожен з гравців Алькояно в подарунок. 90% з них обрали футболки з прізвищем Бензема, інформує Marca.

Минулого сезону мадридці також грали в Кубку Іспанії з Алькояно і сенсаційно вилетіли від слабкої команди. Той матч став першим для Луніна за Реал і досі залишається останнім.

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