"Я работаю здесь уже три года. Все это время я страдаю и жду, используя те матчи, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Идея состоит в том, чтобы остаться.

Лунин не пропустил, а Родриго оформил шедевр: видеообзор матча Касереньо – Реал

Я спокоен, нахожусь в лучшем месте с лучшими людьми, которые мне помогают. Атмосфера очень хорошая. Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение", – цитирует Лунина Relevo.

Напомним, накануне украинец отыграл весь матч в 1/16 финала Кубка Испании против Касереньо, удержав свои ворота на замке. Контракт Андрея с Реалом действует до 2024 года.

Реал прошел в 1/8 финала Кубка, минимально обыграв Касереньо – Лунин провел третий "сухой" матч в клубном сезоне