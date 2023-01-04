"Я працюю тут уже три роки. Увесь цей час я страждаю та чекаю, використовуючи ті матчі, які отримую. Я роблю це не для того, щоб піти. Ідея полягає у тому, щоб залишитися.

Лунін не пропустив, а Родріго оформив шедевр: відеоогляд матчу Касереньйо – Реал

Я спокійний, перебуваю у найкращому місці з найкращими людьми, які мені допомагають. Атмосфера дуже хороша. Будь-який футболіст скаже вам, що хоче грати постійно. Я готовий та виконую свою роботу, а тренер приймає рішення", – цитує Луніна Relevo.

Нагадаємо, напередодні українець відіграв увесь матчі в 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Касереньйо, втримавши свої ворота на замку. Контракт Андрія з Реалом чинний до 2024 року.

Реал пройшов до 1/8 фіналу Кубка, мінімально перегравши Касереньйо – Лунін провів третій "сухий" матч у клубному сезоні