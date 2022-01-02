Поединок 21-го тура АПЛ Челси – Ливерпуль стал первым за долгое время, на котором были разрешены стоячие места.

Стемфорд Бридж стал первым стадионом в элитном дивизионе Англии почти за 30 лет, который содержит несколько секторов со стоячими местами. В последний раз такие трибуны были еще в 1994-м, а с 1 января 2021 года правительство Великобритании позволило вернуться к давней традиции, информирует BBC.

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Таких мест на домашней арене Челси более 12 тысяч. Кроме Стемфорд Бридж, такие же места оборудуют на стадионах еще 4-х клубов – Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма и Кардиффа, играющего в Чемпионшипе. Эксперимент будет продолжаться до завершения сезона 2021/22. Клубы должны соблюдать строгие условия – в частности, использовать видеонаблюдение, провести дополнительное обучение стюардов и осуществлять строгий контроль за поведением болельщиков.

Напомним, в 1994-м после ряда трагических событий во время футбольных матчей стоячие места на трибунах высших дивизионов запретили.

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