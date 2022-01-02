Поєдинок 21-го туру АПЛ Челсі – Ліверпуль став першим за довгий час, на якому були дозволені стоячі місця.

Стемфорд Брідж став першим стадіоном у елітному дивізіоні Англії за майже 30 років, який містить кілька секторів зі стоячими місцями. Востаннє такі трибуни були ще в 1994-му, а з 1 січня 2021 року уряд Великої Британії дозволив повернутися до давньої традиції, інформує BBC.

Евертон презентував Миколенка власним уболівальникам на Гудісон Парк

Таких місць на домашній арені Челсі є понад 12 тисяч. Окрім Стемфорд Брідж, такі ж місця обладнають на стадіонах ще 4-х клубів – Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенхема і Кардіффа, який грає в Чемпіоншипі. Експеримент триватиме до завершення сезону 2021/22. Клуби повинні дотримуватися суворих умов – зокрема, використовувати відеоспостереження, провести додаткове навчання стюардів і здійснювати суворий контроль за поведінкою вболівальників.

Нагадаємо, у 1994-му після низки трагічних подій під час футбольних матчів стоячі місця на трибунах вищих дивізіонів заборонили.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ